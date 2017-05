Khloé Kardashians neues Beauty-Geheimnis: Eine Maske aus Fischeiern

Khloé Kardashian (32) hat in Sachen Beauty mal wieder etwas Neues ausprobiert: "Ja, ich habe Fischeier auf mein Gesicht getan und es war erstaunlich!!!", teilt sie ihren Fans via Twitter mit.

Dazu postet das Model ein Foto, das sie mit der schwarzen Maske auf ihrem Gesicht zeigt. Ziel der Behandlung war demnach eine jüngere Optik der Haut.

Yes, I put fish eggs on my face and it was amazing!!! https://t.co/iLxgMnzdDv — Khloé (@khloekardashian) 9. Mai 2017

Khloé Kardashian ist Teil des US-Clans, der mit der Reality-Soap "Keeping Up With the Kardashians" berühmt wurde. Das Aussehen spielt generell eine große Rolle in der Familie.

Während es Kardashians Halbschwester Kendall Jenner (21) sogar zum "Victoria's Secret"-Engel geschafft hat, überraschen Kim Kardashian (36) und Kylie Jenner (19) regelmäßig mit ihren Kehrseiten.

Die größte Veränderung innerhalb des Patchwork-Clans legte allerdings Caitlyn Jenner (67) hin - sie kam als Bruce zur Welt...

