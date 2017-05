Heute vor 25 Jahren lief die erste Folge "GZSZ" - das war der allererste Satz in der Erfolgsserie

Hochzeiten, Todesfälle, Geburten - all das wurde in den vergangenen 25 Jahren in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" behandelt. Die Erfolgsserie feiert heute mit der 6251. Folge ihr Jubiläum.

Ab März 1992 drehte RTL in Berlin die Startfolgen der Serie. Die erste Folge von "GZSZ" wurde dann am 11. Mai 1992 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

Doch nur die wenigsten Fans erinnern sich wohl noch an den ersten Satz der Serie. "Was ist denn?" lautete der Satz in der erste Folge "GZSZ".

Wer den ersten Satz der Serie gesagt hat und an wen er gerichtet war, seht ihr im Video oben.

(pb)