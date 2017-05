Eltern bringen in Leipzig eineiige Vierlinge zur Welt: Das ist die glückliche Familie

Auf ein Doppel folgte ein Quartett: Am Universitätsklinikum Leipzig sind Vierlinge geboren worden. Sie haben zwei vierjährige Zwillingsschwestern. Die Vierlinge - zwei Mädchen und zwei Jungen - kamen bereits am Gründonnerstag per Kaiserschnitt auf die Welt, wie die Klinik am Donnerstag mitteilte.

Die 28 Jahre alte Mutter und die Babys Helen, Boas, Merle und Pepe seien wohlauf. Mit einem Geburtsgewicht zwischen 660 und 1285 Gramm hätten die vier fitten Frühchen ihre Eltern und das Kreißsaalteam begrüßt.

"Alle vier haben sofort losgeschrien", sagte Mutter Juliane Stejskal, die mit ihrem ebenfalls 28 Jahre alten Ehemann Tobias nahe Zwickau zu Hause ist. Die beiden großen Schwestern, Leoni und Nora, sind vier Jahre alt.

Vierlinge sind selten: Bundesweit gab es im Jahr 2015 fünf solche Geburten. Walter Klockenbusch, Leiter der Geburtenstation des Universitätsklinikum Münster, sagte der "Augsburger Allgemeinen", in 20 Jahren am Universitätsklinikum in Münster habe er zwei oder drei Mal Vierlinge erlebt. Eineiige seien aber nicht dabei gewesen.

