In niederländischem Interview: Banker berichtet unter Tränen von brutalen Machenschaften unter Top-Managern

Ronald Bernard aus den Niederlanden kommt aus einer schwierigen Kindheit. In jungen Jahren wurde er von seinem Vater misshandelt. Um zu überleben, lernte er, sein Gewissen zu unterdrücken.

Später wurde er Unternehmer und stieg in den Finanzsektor ein. Anfangs kümmerte er sich noch um Anlage-Management. Er feierte große Erfolge machte sich einen Namen. Wo andere moralische Bedenken hegten, sah er einmalige Investmentchancen.

Oben angekommen

So schaffte er es in fünf Jahren an die Spitze der Geld-Elite. Er arbeitete an Steuerumgehung, Import-Export und Geldwäsche für Banken, Regierungen, Geheimdienste und sogar Terrorgruppen.

So erzählt es Bernard zumindest in einem Interview mit "De Vrije Media“, einem alternativen Portal aus den Niederlanden. Und was er berichtet, wirft ein erschreckendes und mysteriöses Bild auf die oberste Ebene der Gesellschaft. Wenn es denn wahr sein sollte.

Anhand seiner Kunden und Aufträge habe Bernard begonnen, einen roten Faden zu sehen. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass es eine internationale Elite geben muss, die aus wenigen tausend Menschen besteht. Bernard unterstand Mitgliedern dieser Gruppe direkt, erzählt er. Er habe sich ihr Vertrauen erarbeitet.

Zu Gast in der schwarzen Messe

Eines Tages, so sagt Bernard, sei er von einem Kunden zu einer sogenannten schwarzen Messe eingeladen worden, einem Gottesdienst für Lucifer.

Doch dann änderte sich alles - er wurde eingeladen, im Ausland an einem Blutopfer teilzunehmen, sagt er in dem Interview. Er habe ein Kind opfern sollen, sagt Bernard.

Diese Erkenntnis trieb Ronald in die Enge. Er habe sich geweigert, gewisse Aufträge anzunehmen. Er habe aussteigen wollen, doch war gefangen. Er berichtet von Folter, die ihn daran hintern sollte, Namen der Personen oder Unternehmen zu verraten. Bernard habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, sei in der Notaufnahme gelandet.

Eine abwegige Geschichte. Ein Einzelfall? Möglicherweise nicht, wenn man sich die Aussagen anderer Menschen anhört, die solche Rituale miterlebt haben wollen.

Britischer Radio-DJ missbrauchte mehr als 500 Menschen

Einer der bekanntesten Fälle ist der des ehemaligen britischen Radio-Djs Jimmy Savile. Er hat im Laufe seines Lebens über 500 Menschen misshandelt oder vergewaltigt. 75 Prozent davon seien Kinder gewesen, berichtete unter anderem die BBC.

Ein Opfer schilderte, im Keller eines Krankenhauses von ihm und mehreren anderen Männern in schwarzen Roben missbraucht worden zu sein. Savile war mit Prinz Charles und Margaret Thatcher befreundet und eine beliebte Person der Unterhaltungsindustrie. 1990 wurde er zum Ritter geschlagen. Er starb im Jahr 2011.

Die Macht der Luciferaner

Laut Ronald Bernard finden sich Luciferaner auf der ganzen Welt in führenden Positionen. Anwärtern oder Interessierten würden Privilegien, Wissen und Macht versprochen. Dafür müssten sie nur an den Ritualen teilnehmen.

Anhand dabei entstandener Videoaufnahmen würden diese Personen dann erpresst, die Ziele der Luciferaner zu verfolgen. So soll es möglich gewesen sein, das System über hunderte, wenn nicht tausende Jahre aufrechtzuerhalten.

Ein neues Bankensystem

Ronald Bernard will jetzt ein neues, alternatives Bankensystem aufbauen, berichtet er. Ohne riskante Spekulationen oder horrende Zinsen. Die "Bank of Joy“, so nennt er sein Projekt, ist eine Art Bürgerinitiative, die nachhaltige Projekte und örtliche Unternehmen unterstützt. So steht es auf der Webseite der Bank.

Die HuffPost wollte mit Ronald Bernard über seine angeblichen Erfahrungen sprechen. Eine Anfrage bei der "Bank of Joy“ blieb bislang aber unbeantwortet.

Ronald Bernards bedrückende Aussagen seht ihr im Video oben.

Das komplette Interview könnt ihr hier sehen.