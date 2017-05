Zooey Deschanels "new boy" ist da!

Otter trifft Wolf - so geht es wohl sehr bald in Zooey Deschanels (37) Zuhause zu. Denn der "New Girl"-Star hat nach Tochter Elsie Otter (1) nun seinen ersten Sohn zur Welt gebracht: Der kleine Charlie Wolf hat offenbar schon vergangene Woche in Los Angeles das Licht der Welt erblickt. Erst am Dienstag aber bestätigte ein Sprecher Deschanels dem "People Magazine" die frohe Kunde. "Zooey, Jacob und ihre Tochter Elsie sind überglücklich, das neueste Mitglied ihrer Familie begrüßen zu dürfen", erklärte er.

Zooey Deschanel ist seit Juli 2015 mit dem Produzenten Jacob Pechenik verheiratet. "Elsie ist ein klassischer Name... und beim zweiten Namen dachten wir uns, der kann ruhig etwas wild sein", erklärte Deschanel vor einiger Zeit in der "Ellen DeGeneres Show" die Namenswahl für ihre Erstgeborene. Warum der kleine Charlie nun "Wolf" heißt - wahrscheinlich wird es die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit erfahren.

Die fünfte Staffel von "New Girl" können Sie hier auf DVD bestellen