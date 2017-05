Sonja Kirchberger: So eroberte ein viel jüngerer Mann ihr Herz

Sonja Kirchberger (52, "Die Venusfalle") hat ihr "Leben total umgekrempelt", wie sie im Interview mit dem Magazin "Gala" erzählt. Seit vier Jahren lebt sie gemeinsam mit ihrem 14 Jahre jüngeren Freund, dem Argentinier Daniel, auf Mallorca. Die beiden betreiben dort ein Restaurant.

Erobert hat er die Schauspielerin aus Deutschland offenbar mit seinem Wesen: "Über guten Humor und gute Gespräche", sagt sie. Darüber führe der Weg dann bestenfalls ins Herz. Daniel sei aber auch ihr bester Freund, was für sie die Grundlage einer Liebe zu sein scheint: "Bei mir funktioniert eine Beziehung nur, wenn der Mann, den ich begehre, auch mein bester Freund ist."

Sonja Kirchberger in "Der König von St. Pauli" - hier können Sie die Serie auf DVD bestellen

Hochzeit geplant?

Der ungewöhnliche Altersunterschied macht dem Paar nicht zu schaffen. "Für mich zählt Respekt und gutes Benehmen", erklärt Kirchberger. Und beides sei altersunabhängig. Eine Hochzeit will sie zwar nicht ausschließen, denn "ausschließen kann man eigentlich gar nichts". Allerdings hat sie bisher lieber in zwar langjährigen, aber doch wilden Ehen gelebt. "Ich habe zu viele hässliche Scheidungen gesehen", so ihre Begründung. Ihre Trennungen seien dagegen immer "respektvoll, überlegt und komplett auf Augenhöhe" abgelaufen.

Angst vor dem Älterwerden?

Vor der Ehe hatte die gebürtige Wienerin also stets Respekt, anders sieht es mit dem Älterwerden aus: "Ich will alt und runzelig werden und schmutzige Witze erzählen", sagt sie. "Aber ich möchte gesund bleiben. Angst habe ich nur davor, dass der Körper nachlässt oder ich zu früh gehen muss", fügt sie an.

Aktuell ist aber offenbar alles eitel Sonnenschein auf der Sonneninsel - oder um es mit den Worten von Sonja Kirchberger zu sagen: "Eigentlich fühle ich mich gerade ein bisschen wie Pippi Langstrumpf: Ich drehe mir die Welt, wie sie mir gefällt."

Und im Mai geht's zur Abwechslung auch noch auf eine andere Insel, denn dann dreht sie für die ARD "Die Inselärztin" auf Mauritius.