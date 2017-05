Ein Mann versteckt eine Kamera in einem Eimer voll Wasser - dann sieht er, wer sich daran bedient

Der Amerikaner John Wells hat sich dazu entschieden, sein Leben in der Großstadt aufzugeben und aufs Land zu ziehen. Mitten im Nirgendwo, im Südwesten Texas, hat er sein neues Zuhause gefunden, weit weg von Hektik, Menschenmassen und Stress.

Doch so ganz mutterseelenallein ist Wells in seiner neuen Heimat nicht. Immer wieder bekommt er Besuch von den dort ansässigen Tieren, die neugierig sein kleines Haus beschnuppern und seinen Garten durchstöbern.

Well versenkt eine Videokamera in einem Eimer Wasser

Deshalb stellt Wells in seinem Garten einen Eimer mit Wasser auf und versenkt darin eine wasserfeste Kamera. Er will wissen, welche Tiere ihn jeden Tag besuchen.



Auch zwei Hühner kommen am Eimer vorbei. Credit: Youtube Screenshot

Die heimliche Videoaufzeichnung war für den Aussiedler nicht nur äußerst aufschlussreich, sondern auch ziemlich witzig. Die Aufnahme, die nach dem Upload sofort tausende Menschen im Netz begeisterte, zeigt allerhand Tiere, die an dem Wassereimer ihren Durst löschen.



Die Bienen wurden natürlich vor dem Ertrinken gerettet, versichert der Macher des Videos. Credit: Youtube Screenshot



Der Hase George. Credit: Youtube Screenshot

"Ich war wirklich überrascht, als ich mir das Videomaterial später angesehen habe,“ schreibt Wells auf Reddit. Auch sein "Haustier“ ist in dem Video zu sehen. "Der Hase heißt George, ich habe ihn sofort an der Kerbe am Ohr erkannt“, schreibt Wells.



Auch ein Esel hatte ziemlichen Durst. Credit: Youtube Screenshot



Ebenso wie eine Kuh. Credit: Youtube Screenshot



Das Video, welches unter dem Titel "The Bucket“ (auf Deutsch: Der Eimer) veröffentlicht wurde, hat inzwischen über eine Millionen Aufrufe auf Youtube.

"Die Bienen, die am Anfang zu sehen sind, wurden natürlich vor dem Ertrinken bewahrt und gerettet“, versichert Wells noch abschließend.

