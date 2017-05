Look des Tages

Wer mit 43 Jahren noch so einen Traumkörper hat, sollte ihn zeigen! Das denkt sich auch Penélope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona"), die am Dienstag bei einer Store-Eröffnung in Madrid zu Gast war. Die Schauspielerin wählte für den Auftritt auf dem pinken Teppich ein weißes, eng anliegendes Kleid mit vier Spaghettiträgern, die über das Dekolleté verliefen.

Der wadenlange Rock fiel ab dem Knie in leichten Wellen. Besonderer Hingucker waren drei breite, diagonale Streifen aus schwarzer Spitze, die in den Rock eingelassen waren und sexy Einblicke auf die schlanken Beine der Spanierin gewährten.

Auch die Accessoires zum Look hielt Cruz in Schwarz und Weiß: Zum frischen Abendlook kombinierte Cruz eine weiße Lederhandtasche sowie Plateau-Peeptoes.

Mit silber-glitzernden Ohrringen, einem Armband und Ringen setzte sie funkelnde Highlights. Das braune Haar war in elegante Locken geföhnt und fiel locker über die Schulter. Ihre dunklen Augen strahlten durch die für sie typischen Smokey-Eyes mit dickem Eyeliner.

