Anti-Terror-Einsatz: Polizei durchsucht Wohnungen in vier Bundesländern

Die Bundesanwaltschaft hat Razzien in Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen angeordnet

Die Beamten durchsuchten die Wohnungen von drei Verdächtigen

Festnahmen gab es keine

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchen lassen. Es gehe um drei namentlich bekannte Beschuldigte, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe.

Gegen zwei von ihnen werde wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermittelt, gegen den dritten Mann wegen Unterstützung des IS. Festnahmen gab es keine.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Wohnungen in Volkmarsdorf, Mockau und Connewitz durchsucht wurden.

Erst in der vergangenen Woche hat es in Wachau nahe Leipzig einen Anti-Terror-Einsatz gegeben. Die Bundesanwaltschaft ließ ein mutmaßliches IS-Mitglied festnehmen.

