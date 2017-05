Erster Einblick: Hinter den Kulissen von Harry Styles neuem Album

Tausende Fans zählen schon die Tage, bis am 12. Mai endlich Harry Styles (23, "Sign of the Times") erstes Solo-Album erscheint. Und es kommt noch besser: Denn wenige Tage später, am Montag, erscheint exklusiv auf Apple Music ein Making-of-Film. Für "Harry Styles - Behind The Album" wurde Styles bei der Entstehung der Platte von einem Kamerateam begleitet. Es gibt Einblicke hinter die Kulissen und Interviews mit dem Sänger selbst sowie seiner Band.

Außerdem wird Styles bisherige Karriere beleuchtet: Von den Anfängen bei der Boyband One Direction ("Made In The A.M.") bis hin zu seinem ersten Solo-Projekt. In einem kurzen Teaser, der schon jetzt veröffentlicht wurde, sieht man Styles bei der Arbeit in Jamaica und beim Herumblödeln im Studio und bekommt die ersten nachdenklichen Worte des Musikers zu hören: "Immer wenn man etwas anders macht, ist es ein bisschen angsteinflößend", sagt er zum Beispiel. Für echte Fans sicher ein absolutes Must-See und auf jeden Fall ein interessanter Einblicke in den Schaffensprozess eines Albums.

