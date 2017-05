Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco gelingt es nicht, Elli die Trennung auszureden, zu tief sitzt ihre Verletzung über seinen Vertrauensbruch. Sie kann sich auch nicht mehr vorstellen, mit Paco unter einem Dach zu leben. Paco muss hilflos mit ansehen, wie Elli aus der WG zieht. Doch auch Elli leidet schwer unter ihrer konsequenten Entscheidung. Sie hat zudem Angst, dass KayC ihre Abwesenheit nutzen könnte, um sich an Paco ranzumachen. Paco ist froh, als er in Easy und Bambi zwei verständnisvolle Unterstützer findet, die ihn ermutigen, Elli nicht kampflos aufzugeben.

Sie haben den Anfang von "Alles was zählt" verpasst? Kein Problem, hier finden Sie die ersten 20 Folgen

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dayana will nicht auf die Hochzeit, aus Angst, Alinas großen Tag zu verderben. Kevin kann das nicht verstehen und redet ihr erneut ins Gewissen. Jeff ist es total peinlich, dass er vor Sam einen Streit mit seiner Frau hat. Er gibt zu, dass seine Ehe seit Jahren nicht mehr so gut läuft.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti ist nach wie vor überzeugt, dass er tödlich erkrankt ist und will die ihm verbleibende Zeit gemeinsam mit Paula so schön wie möglich gestalten. Paula bleibt jedoch nicht verborgen, dass mit Basti etwas nicht stimmt. Jannes will mit Leon einen draufmachen und ist genervt, als sein Bruder Malte ungefragt dazu stößt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronnys Vorhaben, das Gesicht des dritten Kraftpaket-Drinks zu werden und sich damit Michelles Herz zu erkämpfen, hat nach Michelles vermeintlicher Trennung von Tim neuen Aufwind bekommen. Er bittet Lena um Hilfe und kommt bei ihrem harten Training an seine Grenzen. Doch auch wenn er es vielleicht etwas übertrieben hat, ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit von Michelle bestätigt den verliebten Ronny in seinem Vorhaben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zwischen Maren und Jonas kommt es nach seinem ungerechten Vorwurf zu einem Streit, der schließlich dahingehend eskaliert, dass Jonas' Laptop zu Bruch geht. Maren tut ihr etwas zu heftiger Ausbruch leid. Doch als sie einen versöhnlichen Schritt auf Jonas zumachen will und sich bei ihm entschuldigt, weist er sie schroff zurück und teilt seiner Mutter entschlossen mit, dass er ausziehen wird.