Das ist der Junge, der Ellen DeGeneres den Twitter-Rekord wegnahm

Eigentlich hätte diese Geschichte das Zeug, eine rührende Episode aus dem Internet-Zeitalter zu werden. Sie handelt von einem 16 Jahre alten Teenager aus einer Provinzstadt, der sich auf Twitter ein größeres Publikum geschaffen hat, als ein gutes Dutzend Weltstars bei der Oscar-Verleihung zu erreichen in der Lage war: Carter Wilkerson aus Reno, Nevada ist seit dieser Woche offiziell der Inhaber des Rekords für den meistgeteilten Tweet. Gut 3,4 Millionen Retweets hat er mit einem Post gesammelt - und damit mehr als das stargespickte Selfie von 2014er Oscar-Host Ellen DeGeneres (59, "Ich mach doch nur Spaß!"), wie Twitter am Dienstag mitteilte.

Ein ziemlich erstaunlicher Erfolg. Wie konnte dem jungen Herrn Wilkerson das gelingen? An dieser Stelle wird die Geschichte leider etwas weniger rührend. Denn der Rekordbrecher-Tweet des Teens beschäftigt sich nicht mit Weltfrieden, Meinungsfreiheit, Freundschaft, Liebe oder etwas ähnlichem. Er dreht sich noch nicht mal um putzige Tierchen. Sondern, im Gegenteil, um das, was aus putzigen Tierchen wird, wenn man sie häckselt und paniert: Chicken-Nuggets!

Wilkerson stand Anfang April der Sinn offenbar nach den Nuggets der US-Fast-Food-Kette Wendy's. Kurzerhand fragte er über Twitter an, wie viele Retweets er benötige, um eine Jahresration Gratis-Nuggets zu erhalten. "18 Millionen" lautete die Antwort. Also machte sich Wilkerson ans Werk. Von dem übergroßen Ziel ist der Jüngling immer noch weit entfernt - aber so nebenbei hat er nun schon mal Ellen DeGeneres' Rekord pulverisiert. Und unter dem Hashtag #NuggsForCarter machen die Twitter-User immer noch weiter Werbung, damit der Teenager seine Chicken-Nuggets bekommt.

Immerhin: Ein paar positive Seiteneffekte hat die Story um Carter Wilkersons Nugget-Obsession schon hervorgebracht. Der junge Mann durfte in Ellen DeGeneres' Show Hallo sagen. Und die Kette Wendy's hat für den gebrochenen Twitter-Rekord 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet, die sich um Pflegekinder kümmert. Das klingt als Pointe fast schöner, als die Tatsache, dass Chicken-Nuggets das Netz noch mehr begeistern als es die Stars der Oscar-Verleihung tun.