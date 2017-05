Calvin Harris: Neues Album mit Pharrell Williams und Katy Perry

Ein wenig gelitten hatte Calvin Harris' (33) Ruf schon, unter der Sache mit Taylor Swift (27): Nicht mehr vorrangig einer der coolsten DJs der Welt war Harris, als die Beziehung der beiden vor einem Jahr zerbrach - sondern der Typ, der von Taylor Swift erst gedumpt und dann umgehend durch Tom Hiddleston (36) ersetzt wurde. Jetzt will sich Harris aber wieder auf seinen angestammten Star-DJ-Thron zurückarbeiten: Am Dienstag hat der Schotte per Video-Botschaft ein neues Album angekündigt. Und das strotzt nur so vor berühmten Gast-Musikern.

Calvin Harris' jüngstes Album "Motion" können Sie hier herunterladen, streamen und auf CD bestellen

Unterstützung hat sich Harris unter anderem von den Weltstars Pharrell Williams ("Happy") und Katy Perry ("Chained To The Rhythm") geholt. Auch Pop-Shootingstar Ariana Grande ist mit von der Partie. Und mit Snoop Dogg, Big Sean, Young Thug, Frank Ocean ("Blond") und John Legend mangelt es auch nicht an Größen aus dem Bereich von Hip Hop und Black Music. Wenn das neue Werk am 30. Juni erscheint, könnte Taylor Swift für Harris also tatsächlich Schnee von gestern sein. Der einzige Haken ist womöglich der Titel des neuen Albums. "Funk Wav Bounces Vol. 1"... - so richtig cool klingt das nicht.