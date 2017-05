Eine Frau wollte nur ein Blech Brownies backen - der hungrige Gast vor ihrem Fenster löst einen Polizeieinsatz aus

Im amerikanischen Connecticut hat eine Frau am Dienstag lediglich ein Blech mit Brownies backen wollen. Mit dieser Aktion löste sie aber kurz darauf einen Polizeieinsatz aus.

Während die Brownies im Ofen waren, meldete sich ein tierischer Gast an. Die Frau dürfte sich wohl ziemlich erschrocken haben. Denn vor ihrem Fenster stand ein großer Bär.

Vermutlich wurde er von dem Geruch des frischen Gebäcks angelockt. Fotos zeigen, wie der Bär seine Schnauze an die Scheibe drückt. 30 Minuten habe der Bär versucht, ins Innere zu gelangen, berichtet der US-Sender WFSB.

Die Nachbarn hatten den Bären entdeckt und riefen daraufhin die Polizei.

