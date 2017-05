Update von Jimmy Kimmel: So geht es seinem herzkranken Sohn

Knapp eine Woche ist es her, dass US-Talkmaster Jimmy Kimmel (49) in seiner Late-Night-Show unter Tränen von der Herzkrankheit seines neugeborenen Sohnes gesprochen hat. Daraufhin legte der 49-Jährige eine einwöchige Pause ein - und kehrte am Montagabend mit guten Neuigkeiten auf den Fernsehbildschirm zurück. Wie Entertainment Tonight berichtet, erklärte der Talkmaster: "Unserem Sohn Billy geht es gut. Er isst, er wächst, er schläft gut." Und er war sogar schon wieder zu Scherzen aufgelegt: "Lesen kann er auch schon, was, wie die Leute sagen, sehr ungewöhnlich für sein Alter ist."

Bei Kimmels Sohn William "Billy" John war kurz nach der Geburt am 21. April ein Herzfehler entdeckt worden. Nur wenige Stunden nach der Geburt mussten Ärzte eine lebensrettende Operation am offenen Herzen durchführen. Die Ereignisse schilderte der Moderator vergangene Woche in einem bewegenden Monolog den Fernsehzuschauern und sprach sich im Zuge dessen gegen Trumps Sparpläne bei der Gesundheitsreform aus, wofür er viel Zuspruch, aber auch Kritik von Seiten republikanischer Politiker erhielt.

