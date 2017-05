Überraschungsparty: Mit diesen Stars feierte George Clooney Geburtstag

Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Amal Clooney (39) hat sich für ihren George ("Money Monster") da was ausgedacht: Zum 56. Geburtstag des Liebsten ließ die Menschenrechtsanwältin am Wochenende ein paar Berühmtheiten einfliegen. Nicht irgendwelche, natürlich - sondern zwei enge Freunde Clooneys. Ex-Supermodel Cindy Crawford (51) und Unternehmer Rande Gerber (55) jetteten ganz im Geheimen aus den USA nach London, wie "E! Online" berichtet.

Der besondere Clou: Crawford und Gerber überraschten George Clooney mit getaner Hausarbeit. "Rande kam auf Georges Rasenmäher um die Ecke gefahren und parkte neben Georges Auto, während Cindy frische Blumen schnitt", erzählte eine Quelle der US-Webseite. "George war völlig überrascht!", behauptete der Informant. Von dem Arbeitseinsatz im Garten gibt es sogar Beweisfotos auf Cindy Crawfords Instagram-Account.

George Clooneys Film "Männer, die auf Ziegen starren" und viele weitere Hollywood-Streifen können Sie bei Amazon Prime Instant Video sehen. Jetzt 30 Tage lang gratis testen

Weitere Highlights des Wochenendes umfassten - ebenfalls auf Fotos dokumentiert - einen Drink vor einer nach Gerbers und Clooneys Antlitz gestalteten Geburtstagstorte und eine Bootsfahrt auf der Themse. Sicher ein Spaß. Auch, wenn Schiffskapitän Clooney eher griesgrämig in die Kamera blickte. In den kommenden Wochen wird das Geburtstagskind nun aber vermutlich schwer beschäftigt sein. Amal Clooney ist hochschwanger. Dem Bericht zufolge wird die Geburt der Zwillinge praktisch jeden Tag erwartet.