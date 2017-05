Tweet des Tages

"Überraschungsbesuch von meinen Enkelinnen backstage bei 'The Late Late Show'. Ich liebe es, Familienunterstützung zu haben."

Obwohl Kamera-Profi durch und durch, freut sich Caityn Jenner (67, "I am Cait") über Familie am Set. So zeigte sie als Gast in "The Late Late Show With James Corden" glücklich, als sie hinter den Kulissen überraschend von ihren beiden Enkelinnen besucht wurde. Auf Instagram postete die stolze Oma ein Foto, auf dem sie mit den beiden Mädchen posiert. Seitdem sie sich 2015 dazu bekannt hat, eine Transfrau zu sein, verwendet die Sportler-Persönlichkeit - Olympia-Gold im Zehnkampf von 1976 - den weiblichen Vornamen Caitlyn.

