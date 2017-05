TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Krank vor Langeweile, Familienserie

Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) kann sein Glück kaum fassen. Die Suche nach dem perfekten Standort für sein Spielcasino scheint erfolgreich: ein altes Schloss, dessen Bewohnerin, die Baronin von Priessnitz (Christine Ostermayer), demnächst in eine Seniorenresidenz umziehen möchte. Nun gilt es, die streng katholische alte Dame davon zu überzeugen, ihr Schloss der Gemeinde zu überlassen. Wöller bittet Schwester Hanna (Janina Hartwig), ihn zu unterstützen. Diese stimmt zu, ohne die genauen Hintergründe seines plötzlichen Interesses an dem Schloss zu kennen, denn auch sie braucht die Hilfe des Bürgermeisters.

20:15 Uhr, Sat.1, Und weg bist du, Dramödie

Es könnte so einfach sein: Er ist der Tod (Christoph Maria Herbst) und eine junge, an Krebs erkrankte Frau (Annette Frier) steht auf seiner Liste. Mit höflichen Worten versucht er, Jela Becker die unheilvolle Botschaft schonend zu überbringen. Doch die temperamentvolle, junge Dame denkt nicht im Traum daran, sich dem Tod widerspruchslos zu ergeben. Wie könnte sie? Sie ist gerade mal 31! Ihr Mann und ihre neunjährige Tochter Lucy brauchen sie. Der Tod zögert einen winzigen Moment - Zeit genug für Jela, die Flucht zu ergreifen.

20:15 Uhr, ZDF: ZDFzeit, Ikea, Roller & Co. - Wer ist der beste Möbel-Discounter, Doku

Wer hat die besten Preise, wo stimmt die Qualität? Wer geht fair mit Umwelt und Beschäftigten um? "ZDFzeit" nimmt die drei Einrichtungsriesen Ikea, Roller und Höffner unter die Lupe. Im Extremtest: Billy-Regale und Boxspring-Betten. Was halten sie aus? Und woher stammt eigentlich das ganze Holz? Außerdem: der Schadstoff-Check - was ist drin im Pressspan? Aber auch Beratung und Kundenservice stehen auf dem Prüfstand.

20:15 Uhr, 3Sat: Eltern, Dramödie

Christine (Christiane Paul) und Konrad (Charly Hübner) leben die "moderne Familie": Er bleibt zuhause und kümmert sich um Kinder und Haushalt, während sie als angehende Oberärztin das Geld für die Familie verdient. Als Konrad das Angebot erhält, wieder als Theaterregisseur zu arbeiten und seine zweite Chance wittert, steht das Familienmanagement vor großen Herausforderungen. Das argentinische Au-Pair Mädchen entpuppt sich als komplette Fehlbesetzung, die Tochter Käthe gibt fleißig Contra und Emma wartet sehnsüchtig auf den Nachfolger ihres verstorbenen Hamsters Specky.

20:15 Uhr, Super RTL: Der bewegte Mann, Komödie

Als Frauenheld Axel (Til Schweiger) von seiner Freundin Doro (Doro Feldheim) in flagranti mit einer anderen Frau erwischt wird, wird er eiskalt vor die Tür gesetzt. In seiner Verzweiflung sieht er sich gezwungen, vorübergehend in die WG seines schwulen Freundes Norbert (Joachim Król) zu ziehen. Doch er hat nicht vor, lange zu bleiben, denn er setzt alles daran, Doro zurückzuerobern. Sein Vorhaben entpuppt sich jedoch als Herausforderung, denn durch einen ungünstigen Zwischenfall mit Norbert hat Doro den Verdacht, Axel sei ebenfalls schwul.