Schulz will soziale Ungerechtigkeit in Deutschland bekämpfen - das würde jedes Jahr 30 Milliarden Euro kosten

Am Montag hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sein wirtschaftspolitisches Wahlprogramm vorgestellt | Hannibal Hanschke / Reuters

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will soziale Ungerechtigkeit im Land bekämpfen

Die Realisierung seiner Vorschläge würde jährlich 30 Milliarden Euro kosten

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Montag in Berlin zum ersten Mal die Grundzüge seiner geplanten Wirtschaftspolitik vorgestellt: darunter die Senkung der Stromsteuer, kostenlose Kindertagesstätten, die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung und mehr Investitionen in die Infrastruktur.

Die Vorschläge würden laut Ökonomen jährlich rund 30 Milliarden Euro kosten, wie das "Handelsblatt" berichtet. Das "Handelsblatt" hatte unterschiedliche Wirtschaftsinstitute wie das IW Köln und das RWI aus Essen zu Rate gezogen, um Schulz' Pläne beurteilen lassen.

Die Kosten im Einzelnen

Schulz will die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wieder einführen, sodass Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gleichen Anteil zahlen müssten. Das würde die Arbeitgeber mit 6 Milliarden belasten, die Versicherungsträger mit 1,4 Milliarden Euro.

Kostenlose Kitas würden 3,8 Milliarden Euro Kosten jährlich verursachen. Die Pläne dazu waren bereits Teil seines Ende März vorgestellten 100-Tage-Programms als möglicher Bundeskanzler, das er Ende März vorstellte. Demnach will ist sein Ziel "die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Universität oder zum Meister."

Die Senkung der Stromsteuer schlüge mit 1,4 Milliarden Euro zu Buche.

Und obendrauf kämen noch die derzeitigen Pläne der Bundesregierung zum Ausbau schnellen Internets von jährlich 16,6 Milliarden Euro. So die Einschätzung der Wirtschaftsexperten.

Rechnet man die vorgesehene Einführung des Arbeitslosengeldes Q mit ein, die sich nach Einschätzungen von Experten des Arbeitgeberverbands BDA auf 16,8 Milliarden Euro belaufen könnten, macht das in Summe über 30 Milliarden Euro.

Schulz' Ansatz erinnert an Altkanzler Gerhard Schröder

Schulz' Ansatz erinnere an den Slogan des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder: "Gerechtigkeit und Innovation". Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt werden soll, decke sich nicht zwischen Kanzlerkandidat und Altkanzler, kommentiert das "Handelsblatt". Schröder verfolgte die Prämisse: Ausgegeben wird nur, was zuvor erwirtschaftet worden ist.

Dieser Unterschied könnte den SPD-Kanzlerkandidaten noch teuer zu stehen kommen. Im doppelten Sinn.

Er sei eine Person, die auch mal Klartext redet, wenn es sein muss. "Es gibt zwei Gefahren in einem Wahlkampf: unerfüllbare Sozialversprechen und unerfüllbare Steuersenkungen", hatte Schulz gesagt. Und versprochen: "Beides wird es mit mir nicht geben".

Die Deutschen dürfen gespannt sein, wie der Sozialdemokrat sich an dieses Versprechen halten will.