Ein Brief von Melania Trump ist im Netz aufgetaucht - ihre Unterschrift stellt Experten vor ein Rätsel

Ein neuer Brief sorgt mal wieder für Spekulationen über die Ehe der Trumps - den Ausschlag dafür gab ausgerechnet Pamela Anderson. Das Model postete auf Twitter ein Dankschreiben der First Lady Melania Trump.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 3. Mai 2017