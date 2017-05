Trump feuert den FBI-Chef - und könnte damit einen Schritt zu weit gegangen sein

Donald Trump hat es wieder getan. Mit einer weiteren, abrupten Entscheidung versetzt der Präsident Washington in eine Schockstarre.

Trump hat völlig überraschend den FBI-Chef James Comey gefeuert - während die Behörde mögliche Verbindungen zwischen Trump-Vertauten und der russischen Regierung untersucht.

Dieser Schritt kam wie aus dem Nichts. Nach einem Bericht der "LA Times" sprach Comey gerade zu einer Versammlung von FBI-Agenten in Los Angeles, während im Hintergrund ein Fernseher lief. Auf dem Gerät erschien plötzlich die Meldung, dass Trump ihn gefeuert habe.

Comeys erste Reaktion zeigt, wie unvorbereitet ihn diese Nachricht traf: Er lachte.

Der FBI-Chef hielt die Situation für einen sauber eingefädelten Scherz, wie die "New York Times" berichtet. Aber es war keiner.

"Er wurde völlig auf dem falschen Fuß erwischt", sagte eine anonyme Quelle der "LA Times". Comey brach verwirrt seine Rede ab, schüttelte ein paar Hände zum Abschied. Dann wurde er in ein Büro gebeten. Dort bestätigte man ihm, dass er nicht länger Chef des FBI sei. Eine geplante Veranstaltung für Job-Bewerber wurde abgesagt und ein Autokorso brachte den Ex-FBI-Chef zum Flughafen.



FBI-Direktor Comey erfuhr aus dem Fernsehen, dass er gefeuert wurde

Trump hat eine bereits eine Reihe von unerwarteten, willkürlichen Entscheidungen getroffen. Doch keine davon hat Washington so sehr erschüttert wie dieser Schritt.

Der FBI-Chef befand sich mitten in einer Untersuchung der Einmischung russischer Geheimdienste in die Präsidentschaftswahl im November 2016. Dabei ging es auch um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau.

Comey erhielt einen Brief von Trump, in dem dieser ihm die Gründe für seinen Rausschmiss erklärte. Die Zeilen enthalten politischen Sprengstoff.

Trumps Brief beginnt sachlich: "Ich habe die angefügten Briefe des Generalstaatsanwalts und des stellvertretenden Generalstaatsanwalts der Vereinigten Staaten erhalten, die ihre Entlassung als Direktor des Federal Bureau of Investigation empfehlen. Ich habe die Empfehlung angenommen und sie sind hiermit entlassen und von ihrem Amt gekündigt, mit sofortiger Wirkung."

Doch dann folgt der Knaller: "Obwohl ich es begrüße, dass sie mir bei drei unterschiedlichen Gelegenheiten mitgeteilt haben, dass nicht gegen mich ermittelt wird , stimme ich jedoch mit dem Urteil des Justizministeriums überein, dass sie nicht das Büro [das FBI, Anmerkung der Redaktion] nicht effektiv führen können."



In seinem Kündigungsschreiben an FBI-Chef Comey erwähnt Trump mögliche Ermittlungen gegen die Präsidenten

Offenbar ist Trump der Ansicht, dass jemand, der auch nur im Verdacht stehen könnte, dass er gegen den Präsidenten ermittelt, nicht in der Lage ist, das FBI "effektiv" zu führen.

Offiziell begründet Trump Comey Rauswurf mit seinem Verhalten während der Affäre um Hillary Clintons E-Mails im letzten Jahr. Comeys Kündigung sei nötig gewesen, um nach einigen turbulenten Monaten das "öffentliche Vertrauen und die Zuversicht" in die wichtigste Sicherheitsbehörde des Landes wiederherzustellen, erklärte Trump in einer Mitteilung.

Seine Entlassung erfolgt kurz, nachdem das FBI in einem Brief an den US-Kongress erklärt, dass Comeys Aussage über Clintons Topberaterin Huma Abedin in der vergangenen Woche falsch gewesen sei. Abedin habe nicht, wie Comey ausgesagt hatte, "Hunderte und Tausende" E-Mails an den Laptop ihres Mannes, den Ex-Abgeordneten Anthony Weiner, weitergeleitet, erklärte das FBI in der Mitteilung.

Doch wenn Trump so besorgt um das Ansehen des FBI war - warum hat er Comey nicht gleich nach seinem Amtsantritt gefeuert?

Trumps Kritiker unterstellen ihm, dass er in Wahrheit mögliche Ermittlungen des FBI zu seinen Verbindungen zur russischen Regierung erschweren will.

Der FBI-Chef hatte im März bestätigt, dass die Behörde mögliche Verbindungen zwischen Vertrauten Donald Trumps und der russischen Regierung untersuche. Erst gestern twitterte Trump auf dem offiziellen Profil des US-Präsidenten, dass die Ermittlungen gegen ihn aufhören sollten.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — President Trump (@POTUS) 9. Mai 2017

Der demokratische Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, einen "schrecklichen Fehler" begangen zu haben. Auch der Republikaner John McCain kritisierte die Entscheidung Trumps. Auch wenn der Präsident das Recht zur Entlassung des FBI-Chefs habe, sei er von Trumps Schritt "enttäuscht", zitierte ihn der Sender CNN.

Der Historiker Julian Zelizer der Princeton University schreibt in einem Beitrag für CNN, dass die Entlassung Comeys Trumps "nukleare Option" gegen die Russland-Ermittlungen gewesen sei.

In Washington wird Trump zurzeit mit einem anderen US-Präsidenten verglichen: Richard Nixon.

Der feuerte während des "Watergate"-Skandals den Sonderermittler Archibald Cox, der gerade damit beschäftigt war, eine Reihe von Machtmissbräuchen durch das Weiße Haus zu untersuchen.

Critics of Trump's firing of FBI director James Comey see similarities to Nixon's 'Saturday Night Massacre' https://t.co/1rsuVOK7Hp pic.twitter.com/Wggc9Vi5rM — CNN (@CNN) 10. Mai 2017

Unter anderem waren vor der Präsidentschaftswahl 1972 Einbrecher im Auftrag von Vertrauten Nixons in das Hauptquartier der Demokraten eingestiegen, um Abhörwanzen zu installieren.

Allerdings half dies Nixon wenig.

Am 9. August 1974 trat er zurück, um einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen.

