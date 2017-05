TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Der Gutachter - Ein Mord zu viel (Krimi)

Der forensische Psychiater Dr. Robert Siedler (Benjamin Sadler) macht einen guten Job. Er ist einfühlsam und distanziert zugleich, hat viel Erfahrung und beweist Rückgrat. Aktuell beschäftigt ihn der Fall Friedhelm Knecht (Michael A. Grimm), ein psychisch angeschlagener Ex-Alkoholiker, der lange Zeit in Verwahrung war. Roberts Gutachten führt zur Freilassung. Doch kurz darauf geschieht ein Mord, der auf Knecht hindeutet. Der Verdächtige ist flüchtig, der Fall geht durch die Presse, der Ehemann der Toten sieht rot. Plötzlich ist Robert der Sündenbock, wird für den Mord verantwortlich gemacht.

20:15 Uhr, kabel eins: Cowboys & Aliens (Sci-Fi-Western-Mystery)

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.

20:15 Uhr, RTL: Wer wird Millionär? Das Überraschungs-Special (Quiz)

Auf einmal um die Million spielen! Ob schlauer Kollege, guter Freund oder Besserwisser: Wer räumt bei "Wer wird Millionär? Das Überraschungs-Special" ab? Auch die 9. Ausgabe ist für Überraschungen gut. Das Special garantiert erstaunte Kandidaten: Die potentiellen Spieler durften nichts von der Anmeldung wissen! Wer ist dabei? Wie werden die Kandidaten überrascht? Günther Jauch gibt die Antwort!

20:15 Uhr, RTL II: Wirt sucht Liebe (Dokusoap)

Die fünf Single-Wirte genießen ihren Damenbesuch in vollen Zügen. Voller Vorfreude bereiten sich die Junggesellen auf ihre ersten Dates vor. Doch auch die Frauen setzen alles daran, um den Wirt ihres Herzens für sich zu gewinnen. Wie werden die Wirte mit so viel Frauenpower zurechtkommen? Haben die Junggesellen nach den ersten Tagen schon eine Favoritin? Schaffen sie es, Liebe und Arbeitsalltag unter einen Hut zu bringen?

20:15 Uhr, Super RTL: Im Dutzend billiger 2 - Zwei Väter drehen durch! (Familienkomödie)

Familienurlaub ist Chaos pur, und erst recht in einer Großfamilie. Nur unter großen Protesten können Tom Baker (Steve Martin) und seine Frau Kate (Bonnie Hunt) ihre zwölf Kids zu dem wahrscheinlich letzten gemeinsamen Familienurlaub bewegen. Alles ist besser als ein Urlaub mit den nervigen Geschwistern und dem peinlichen Dad. Als jedoch der Angeber Jimmy Murtaugh (Eugene Levy) - ein alter Erzrivale von Tom Baker - mit seinem Streberclan anrückt, schließen sich die Bakers zu einem Wettstreit zusammen.