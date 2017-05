Nicht nur "Es" erwacht zum Leben

In den nächsten Wochen und Monaten erobern einige Blockbuster die Kinos, die auf Romanen beruhen. Wer mitreden will, sollte jetzt nicht nur zu Stephen King (69) greifen. Auch Krimi-Klassiker und Jugendbücher kommen auf die Leinwand - hochkarätig besetzt sind die Streifen alle.

Du neben mir

Das romantische Drama "Du neben mir" beruht auf dem Bestseller von Nicola Yoon (*1972). Die clevere, neugierige und fantasievolle 18-jährige Maddy ist aufgrund ihrer Krankheit gezwungen, in ihrer hermetisch versiegelten Wohnung zu leben - doch Nachbarsjunge Olly lässt sich davon nicht abschrecken.

Obwohl sich Maddy und Olly nur durchs Fenster sehen und über Textnachrichten verständigen können, entwickelt sich zwischen ihnen eine intensive Beziehung - was dazu führt, dass die beiden alles aufs Spiel setzen.

Der Film startet am 22. Juni in den deutschen Kinos. Amandla Stenberg (18, "Die Tribute von Panem") und Nick Robinson (22, "Jurassic World") spielen die beiden Verliebten.

Meine Cousine Rachel

Ein Mann erbt das Anwesen seines Cousins und fängt an, die Umstände dessen Todes zu hinterfragen - darum dreht sich Daphne Du Mauriers (1907-1989) Roman "Meine Cousine Rachel", der 1952 schon einmal mit Olivia de Havilland (100) und Richard Burton (1925-1984) verfilmt wurde.

Den englischen Gentlemen Philip spielt dieses Mal Sam Claflin (30), die verdächtige Ehefrau des Verstorbenen Rachel Weisz (47). Kinostart ist der 17. August.

Der Dunkle Turm

Die düstere Fantasy-Saga "Der Dunkle Turm" gilt als eines der wichtigsten Werke von Stephen King (69) und umfasst acht Bände.

Jetzt kommt die Geschichte auf die große Leinwand. Revolvermann Roland Deschain (Idris Elba, 44) ist der letzte seiner Art und gefangen in einem ewigen Kampf mit Walter O'Dim, auch bekannt als der Mann in Schwarz (Matthew McConaughey, 47).

Roland ist fest entschlossen, ihn daran zu hindern, den Dunklen Turm zu Fall zu bringen, der das ganze Universum zusammenhält. Kinostart ist hierzulande der 10. August 2017.

Es

Auch der Horrorthriller "Es", der am 28. September anläuft, basiert bekanntlich auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Stephen King: In der Stadt Derry in Maine verschwinden immer wieder Kinder.

Eine Gruppe von Kids wird mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert, als sie dem bösen Clown Pennywise gegenüber stehen, der seit Jahrhunderten eine Spur von Mord und Gewalt hinter sich herzieht. In der Hauptrolle spielt Bill Skarsgård (26, "Die Bestimmung - Allegiant") den bösen Clown Pennywise.

The Circle

Der Science-Fiction-Thriller "The Circle" basiert auf dem Roman "Der Circle" von Dave Eggers (47): Die 24-jährige Mae Holland (Emma Watson, 27) ist überglücklich. Sie hat einen Job in der angesagtesten Firma der Welt ergattert: beim "Circle", einem Internetkonzern, der alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die alles abgewickelt werden kann.

Während sie innerhalb der Firma immer weiter aufsteigt, wird sie vom charismatischen Firmengründer Eamon Bailey (Tom Hanks, 60) ermutigt, an einem für den "Circle" bahnbrechenden Experiment teilzunehmen. Das beeinflusst zunehmend das Leben und die Zukunft ihrer Freunde und Familie. Kinostart ist der 14. September.

Mord im Orient Express

Kenneth Branagh (56) bringt einen der berühmtesten Krimiklassiker in einer Neuverfilmung auf die Kinoleinwand zurück: Agatha Christies "Mord im Orientexpress". Es geht um dreizehn Fremde in einem Zug, von denen jeder ein Verdächtiger ist.

Ein Mann muss gegen die Zeit ankämpfen, das Rätsel zu lösen, bevor der Mörder noch einmal zuschlägt. Branagh inszeniert den Film und spielt Hercule Poirot, mit dabei sind zudem u.a. Tom Bateman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer oder Daisy Ridley. Der Film startet am 23. November 2017 bundesweit in den Kinos.

Wunder

Jacob Tremblay (10) spielt in "Wunder" einen kleinen Jungen mit stark entstelltem Gesicht. Er wird zu Hause unterrichtet, wechselt dann aber mit zehn Jahren an eine Schule.

Julia Roberts (49) und Owen Wilson (48) spielen die Eltern von "Auggie". Der Streifen basiert auf dem Bestseller von R.J. Palacio und kommt am 30. November ins Kino.