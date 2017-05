"MTV Movie & TV Awards 2017": Neuer Preis für Emma Watson

Die "MTV Movie & TV Awards 2017" sind am Sonntag in Los Angeles verliehen worden. Doch nicht nur der Name und die Integration der TV-Serien in den Award waren neu. Erstmals wurde auch ein einziger Preis in der jeweiligen Kategorie überreicht. Nominiert waren jeweils weibliche und männliche Künstler. Den Preis für die beste Schauspielleistung in einem Film gewann Emma Watson (27) für ihre Rolle der Belle in "Beauty and the Beast". Überreicht wurde der Award von Asia Kate Dillon ("Billions"), die über den Preis sagte: "Die Tatsache, dass MTV den ersten geschlechtsunabhängigen Schauspielpreis hat, ist ein Sieg."

"Die Schöne und das Biest" ("Beauty and the Beast") bekam zudem den Preis als Film des Jahres. Der Preis für Beste Schauspielleistung in einer Serie ging an die 13-jährige Millie Bobby Brown für ihre Rolle in "Stranger Things". Die Produktion wurde zudem Serie des Jahres. Das Beste Duo bildeten für die Jury Hugh Jackman (48) und Dafne Keen (*2005) in "Logan". Die Beste komödiantische Performance lieferte Lil Rel Howery (37) in "Get Out".

Die verrückten Kategorien

Nicht nur die fehlende Unterteilung in Männer und Frauen machte die "MTV Movie & TV Awards 2017" ungewöhnlich, es gab auch wieder so manchen spannenden Preis: Der Beste Bösewicht wurde Jeffrey Dean Morgen (51) in "Walking Dead". Frauenpower in der Kategorie Beste Held: Hier hatte Taraji P. Henson (46) aus "Hidden Figures" die Nase vorn. Den Besten Kampf gegen das System lieferten die Ladys in "Hidden Figures".

Die meisten Tränen vergoss man laut MTV bei "This Is Us" - nominiert war hier auch "Hodors Tod" in "Game of Thrones" oder das "Todesgespräch" in "Grey's Anatomy". Den Besten Kuss servierten die beiden Schauspieler Ashton Sanders (21) und Jharrel Jerome (19) im Drama "Moonlight". Den Next Generation Award bekam Daniel Kaluuya (28, "Get Out").

Und dann gab es noch die neue Kategorie Trending: Den besten TV-Moment des Jahres, der auch im Internet zum Hit wurde, lieferte demnach Channing Tatum (37) mit Beyoncés "Run The World (Girls)" in der Show "Lip Sync Battle".

Und Heidi Klum?

Heidi Klum (43) war mit "America's Got Talent" ebenfalls bei den "MTV Movie & TV Awards 2017" nominiert. In der Kategorie Bester Reality Wettbewerb musste sie sich aber dem Format "RuPaul's Drag Race" geschlagen geben.