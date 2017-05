Look des Tages

Schauspielerin Kaya Marie Möller ("Unser Charly") ist vor allem für ihr Talent als Synchronsprecherin für internationale Serien bekannt. Doch bei der Vorstellung von "5 Frauen" in München am Sonntagabend bewies die 31-Jährige, dass in ihr ein wahrer Fashion-Profi steckt.

Sie wählte eine moderne Kombination aus einem legeren, schwarzen T-Shirt mit hohem Halsausschnitt und einem lachsfarbenen Maxirock, der mit einer eleganten Schleife gebunden war.

Zum Trend-Look kombinierte Möller dezente Accessoires in Gold, darunter ein Ring sowie eine feine Kette, die sich perfekt vom Shirt absetzte. Ihr rotes Haar trug die Synchronsprecherin zu einem hohen Dutt frisiert, was ihre feinen Gesichtszüge besonders betonte.

Schwarzer Kajal und Mascara ließen die Augen strahlen. Mit diesem lässigen Outfit war sie nicht nur auf dem Event, sondern sicher auch auf der Aftershow-Party der Hingucker!

