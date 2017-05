Ein ARD-Moderator will FDP-Vize Kubicki provozieren – aber der lässt ihn auflaufen

Neben der CDU haben auch FDP und Grüne ein starkes Ergebnis in der Landtagswahl in Schleswig-Holstein eingefahren. Gut möglich, dass sich die drei Parteien zu einer Jamaika-Koalition zusammentun werden.

Die Spitzenleute Wolfgang Kubicki (FDP) und Robert Habeck (Grüne) zeigten sich noch am Abend des Sieges sehr zuversichtlich - und traten in einem ARD-Interview sehr selbstbewusst auf.

Sie scherzten miteinander, machten sich gegenseitig Komplimente. Kubicki bezeichnete Habeck schließlich auch als "super Typ". NDR-Moderator Andreas Cichowicz ging der Flirt dann aber wohl zu weit.

"Was kann es besseres geben."

Er fragte FDP-Mann Kubicki ob dessen "One-Man-Show in Schleswig-Holstein" endlich vorbei sei. Kubicki ließ den Moderator nach dieser Frage ziemlich auflaufen und entgegnete: "Der NDR ist ja auch keine One-Man-Show mit ihnen." Und brüstete sich weiter: "Was kann es denn für Schleswig-Holstein besseres geben als endlich eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit in Berlin?"

Die Szene zwischen den drei Männern seht ihr oben im Video.