Kommt das iPhone 8 schon in wenigen Wochen?

Die Gerüchte über die Veröffentlichung des geplanten iPhone 8 überschlagen sich fast täglich. Neueste Spekulation: Apple bereitet einen spektakulären Überraschungscoup vor. Das brandneue Smartphone soll demnach bereits im Juni auf den Markt kommen.

Das vermutet zumindest ein Marktanalyst von JPMorgan gegenüber dem renommierten Branchenmagazin "9to5mac". Gründe nannte er hierfür bislang allerdings nicht.

Zuletzt machten Meldungen die Runde, wonach es in diesem Jahr überhaupt nicht mehr zum Release kommen würde. Zuvor war spekuliert worden, Apple zeige sein neues Smartphone wie gewohnt im Spätsommer.

Fakt ist: 2017 jährt sich der Geburtstag des Ur-iPhones bereits zum zehnten Mal. Apple will deswegen sein neuestes Flaggschiff aller Voraussicht nach noch innerhalb dieses Jubiläums auf den Markt bringen, sprich spätestens bis Dezember 2017.

Wie immer schweigt Apple

Normalerweise stellt der Technik-Gigant seine neuesten Smartphone-Geräte traditionell im Spätsommer vor und bringt diese dann wenig später in die Läden.

Einmal jedoch, bei der Veröffentlichung des iPhone 4 im Jahr 2010, wichen die Macher ebenfalls auf den Juni aus. Ein Zeichen?

Apple selbst schweigt wie immer zu den Gerüchten. Einer, der die ständigen Spekulationen sogar mit ziemlichem Groll beobachtet, ist Apple-Chef Tim Cook (56).

In einem Interview mit dem US-Sender "CNBC" sagte er: "Die Situation schadet unserem Geschäft." Hintergrund: Seit Monaten brechen die Absatzzahlen der aktuell auf dem Markt befindlichen iPhones regelrecht ein. Klar, jeder will natürlich das neue iPhone 8 in den Händen halten...