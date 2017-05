Gewinner des Tages

Besser als jedes Autogramm oder Selfie: Einige Fans haben wohl bald ihren Uniabschluss der Rapperin Nicki Minaj (34, "Anaconda") zu verdanken. Wie es dazu kam? Via Twitter fragte ein frecher User am Wochenende.

"Nicki Minaj, willst du meine Studiengebühren zahlen?" Überraschend antwortete die Rapperin in einem Tweet: "Zeig mir deine Bestnoten, um sie an deiner Schule zu überprüfen und ich zahle. Wer möchte noch an diesem Wettbewerb teilnehmen? Todernst."

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a

