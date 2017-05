Die Schauspielerin Emma Watson hat sich klar emanzipierte von ihrer Rolle als Hermine in den Harry-Potter-Verfilmungen. Die Britin engagiert sich für Frauenrechte. Seit Juni 2014 ist Watson gar UN-Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte.

Jetzt kann die Britin den nächsten Triumph im Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter verbuchen: An den 2017 MTV Movie & TV Awards gewann sie in der Kategorie "Best Actor in a Movie".

Eigentlich überrascht das auf den ersten Blick nicht, denn die Britin glänzt immer wieder mit ihren schauspielerischen Leistungen, jüngst etwa in "Die Schöne und das Biest".

Doch mit dem Award schreibt Watson Geschichte. Denn der Award ist die erste Auszeichnung in der Schauspielerzunft, die unabhängig vom Geschlecht vergeben wird, schreibt das Internetportal "E News".

Emma Watson wins MTV Awards first 'gender free' category - Daily Mail https://t.co/8L4hDQyWPi #EmmaWatson pic.twitter.com/Xs0yNAR0rj — Emma Watson news (@emmawatson_news) 8. Mai 2017

Denn wichtige Auszeichnungen in der Filmindustrie unterteilen jeweils immer in Mann und Frau. So werden bei den Oscars etwa der beste Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin gekürt.

Erster geschlechtsneutraler Award

Natürlich liess es sich Watson nicht nehmen, MTV für die Einrichtung des geschlechtsneutralen Awards zu danken.

Thank you @MTV for a wonderful evening and thank you to everyone who voted for me! ❤️🍿 #MTVAwards @beourguest — Emma Watson (@EmmaWatson) 8. Mai 2017

Und sich in ihrer Rede erneut für die Gleichberechtigung der Geschlechter einzusetzen.

"Die erste Schauspielerauszeichnung in der Geschichte, für die nicht nach Geschlechtern unterschieden wird, sagt uns etwas darüber, wie wir die menschliche Erfahrung wahrnehmen", sagte Watson.

"Dass MTV sich entschlossen hat, einen geschlechtsneutralen Award im Bereich Schauspiel zu schaffen, wird für jeden etwas anderes bedeuten. Doch für mich bedeutet es, dass Schauspielerei die Fähigkeit ist, sich die Schuhe von jemanden anderen überzuziehen. And das muss man nicht in zwei verschiedene Kategorien unterteilen."