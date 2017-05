An diesem Trump-Bild wurde etwas völlig Offensichtliches verändert - und kaum jemandem fällt es auf

An diesem Bild von einer Rede Donald Trumps stimmt etwas überhaut nicht - aber den meisten fällt es nicht auf.

Die Abbildung zeigt, wie der US-Präsident und die Kongressabgeordneten der Republikaner im Rosengarten des Weißen Hauses feiern, nachdem das Haus den die Gesundheitsreform "Affordable Care Act", auch Obamacare genannt, zurückgenommen hat.

Amanda Holland, Video-Redakteurin bei Buzfeed USA, hat das Bild mit Photoshop verändert und am vergangenen Donnerstag auf Twitter veröffentlicht. Seitdem wurde es über 100.000 Mal retweetet. "Hättet ihr es erkannt, wenn ich es nicht gesagt hätte?", fragt Holland zu ihrer Bildmanipulation.

Betrachtet man das Bild genauer, fällt auf, dass die Männer im Hintergrund Klone zu sein scheinen. Sie habe alle das gleiche Gesicht - nämlich das des Republikaneners Mark Meadows.

What if I told you...

I photoshopped the same face onto every man behind Trump. Would you have noticed if I hadn't said anything?#GOPclones pic.twitter.com/C4MERQmvLC

— Amanda Holland (@AwkwardHolland) 4. Mai 2017