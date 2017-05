Diese Grafik zeigt eine Wahrheit hinter der Frankreichwahl, die viele nicht sehen wollen

Ein Liberaler triumphiert in Frankreich und mit ihm freuen sich die Liberalen und Anhänger Europas. Doch wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, wird schnell klar, dass aus Sicht der Franzosen nicht nur Euphorie über den Sieg Macrons herrscht:

Nach fast vollständiger Auszählung der Stimmen erreichte Emmanuel Macron in der Stichwahl gut 66 Prozent, Le Pen knapp 34 Prozent.

Alarmierend: Etwa vier Millionen Franzosen entschieden sich in der zweiten Runde dafür, entweder einen leeren Wahlumschlag abzugeben ("weiße Stimme") oder ungültig zu stimmen - das ist laut dem Meinungsforschungsinstitut "Ipsos" ein Rekord.

Zudem lag die Wahlbeteiligung bei knapp 75 Prozent und war damit überraschend rund drei Prozentpunkte niedriger als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen.

Wie die französische Tageszeitung "Le Monde" berichtet, gab es mehr als doppelt so viele ungültige Stummen als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren.

Damals waren es 5,82 Prozent der Franzosen, die ihre Stimme ungültig machten. In diesem Jahr waren es ganze 12 Prozent.

Auch wenn der Sieg des sozialliberalen Pro-Europäers gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen international mit Erleichterung aufgenommen wurde, stehen offensichtlich viele Franzosen Macrons Programm kritisch gegenüber.

Zum Vergleich: Als Jacques Chirac 2002 gegen Marine Le Pens Vater, Jean-Marie Le Pen antrat, lag die Zahl der ungültigen Stimmen bei nur 5,39 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag damals bei rund 80 Prozent - die höchste Beteiligung in der Geschichte der Republik. Auch Chirac kündigte damals an, seine Präsidentschaft unter das Zeichen der Erneuerung des Landes zu stellen und wollte "der Präsident aller Franzosen sein".

Und auch bei Betrachtung der Regionalwahlen in Frankreich und der Europawahl seit 2012 stellt der prozentuale Anteil der bewusst ungültigen Stimmen in der zweiten Runde der diesjährigen Präsidentschaftswahl einen klaren Rekord auf:



(Der prozentuale Anteil ungültiger Stimmen bei Wahlen in Frankreich seit 2012 (Anmerkung der Redaktion: in der untersten Grafizeile muss es 2017, nicht 2012 heißen))

Bezeichnend ist, dass zwar rund die Hälfte der Wähler des konservativen François Fillon in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl für Macron gestimmt haben, sich aber auch ein großer Teil von ihnen enthalten hat. Macron konnte die konservativen Wähler mit seinem europafreundlichen Programm nicht hinter sich vereinen.

Zumindest eine Beobachtung ist für Macron erfreulich. Der Linksliberale konnte viele Wähler vom Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon für sich gewinnen. Experte spekulierten vor der Wahl, dass diese scharenweise zu Le Pen wandern könnten.

The much-touted Melenchon-to-Le Pen voter appears not to have shown up much. Most went Macron: pic.twitter.com/w0vgwJRFnH

— Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 7. Mai 2017