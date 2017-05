Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli will Pacos Erklärungen nicht länger hören und verschanzt sich in KayCs Zimmer. KayCs Beteuerung, dass der Sex zwischen ihr und Paco nur auf den Pilztrip zurückzuführen und daher völlig bedeutungslos war, kann Elli nicht beruhigen. Als Paco versucht, mit Elli zu reden, macht er alles nur noch schlimmer. Denn als sie ihm auf den Kopf zusagt, KayC als Frau attraktiv zu finden, kann er das nicht leugnen. Elli zieht sich verletzt zurück und ist allein mit ihrem schmerzvollen Kopfkino.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin sieht, wie sehr Dayana darunter leidet, dass sie von der Hochzeit ihrer Schwester ausgeladen wurde. Er beschließt, noch einmal mit Alina zu reden. Jans Vater Horst hat tolle Neuigkeiten: Der Besitzer des Reihenhäuschens braucht dringend Geld und hat es Jan zu einem Spottpreis zum Kauf angeboten. Horst würde Jan sogar bei der Finanzierung unter die Arme greifen.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Schmidti ist geschockt, weil jemand die Reifen des Späti-Express-Liefervans zerstochen hat. Notgedrungen muss er seine Mutter um Geld für die Reparatur anbetteln, was diese jedoch ablehnt. Milla ist genervt vom Chaos in Leons Zimmer. Allein sorgt sie für Ordnung und verpasst dem Zimmer einen neuen weiblichen Touch - was bei Leon gar nicht gut ankommt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben ist aufgebracht, als sich Carmen an ihn kettet. Obwohl ihn ihr emotionaler Appell nicht kalt lässt, will er nur noch weg von ihr. Doch dummerweise hat Carmen den Schlüssel für die Handschellen verlegt und die beiden bleiben länger aneinander gekettet, als ihnen lieb ist. Während Carmen befürchtet, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, kämpft Ben gegen seine aufsteigenden Gefühle für Carmen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren und John sind entschlossen, sich von dem neu eröffneten Konkurrenzclub nicht verunsichern zu lassen und eine Gegenoffensive zu starten. Dafür organisieren sie ein Mega-Event im Mauerwerk mit einem sehr renommierten DJ aus Miami. Tatsächlich scheint ihr Plan auch aufzugehen: Das Mauerwerk ist am besagten Abend so voll wie lange nicht mehr. Die Party könnte ein voller Erfolg werden, doch dann sagt der DJ plötzlich ab.