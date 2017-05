Biopic geplant: Wer spielt den jungen Bruce Lee?

Wie erging es der späteren Martial-Arts-Film-Ikone vor der großen Karriere im Hong Kong der 1950er Jahre? Das soll "Little Dragon", das geplante Biopic über Bruce Lee (1940-1973), erzählen. Der indische Filmemacher Shekhar Kapur (71) wird die Regie führen und auch am Drehbuch mitarbeiten. Einen Namen machte er sich mit den Oscar-nominierten Historienfilmen "Elizabeth" (1998) und der Fortsetzung "Elizabeth: Das goldene Königreich" (2007), jeweils mit Cate Blanchett in der Titelrolle.

Produzieren und auch am Drehbuch mitarbeiten wird Lees Tochter, Shannon Lee (48), die die Firma Bruce Lee Entertainment führt, eine Abteilung der Bruce Lee Family Company, die gegründet wurde, um Lees Vermächtnis und seine Ideen zu promoten und zu schützen.

Wer spielt Bruce Lee?

So weit, so klar. Doch wie der "Hollywood Reporter" weiter meldet, sei dagegen die Suche nach dem Hauptdarsteller für die US-China-Produktion noch nicht abgeschlossen. Die Casting-Beauftragte Mary Vernieu sucht weltweit nach einem Schauspieler, der den charismatischen Teenager verkörpern wird...