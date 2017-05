USA oder Russland - Wer hat die Dokumente von Präsidentschaftskandidat Macron geleakt?

Der Zeitpunkt ist verdächtig: Zwanzig Minuten vor Mitternacht in der Nacht zum Samstag vor der Wahl des französischen Präsidenten - und damit kurz vor der verordneten Sendepause - wurden Dokumente au der internen Dokumentation des Kandidaten Emmanuel Macron veröffentlicht.

Die französische Wahlkommission CNCCEP untersagt seit Samstag, 0 Uhr, jede Information oder Werbung über die Kandidaten. Außerdem rief sie die Medien auf, nicht über den Leak zu berichten - es könnten viele falsche Dokumente unter den E-Mails, Fotos und Abrechnungen sein.

Auch die französische Zeitung "Le Monde" hat sich dafür ausgesprochen, nicht über die Dokumente zu berichten. Als Grund nennt sie auf ihrer Internetseite vor allem "das offensichtliche Ziel", mit der kurzfristigen Verbreitung dieser Dokumente vor der Wahl am Sonntag "die Integrität der Abstimmung zu beschädigen".

Währenddessen gehen die Spekulationen weiter, wer die internen Daten veröffentlich hat - und wer für die Verbreitung gesorgt hat.

In Verdacht steht Russland - und Amerika. Die Dokumente waren von einem Nutzer namens "Emleaks" auf der Plattform Pastebin ins Netz gestellt worden und nicht wie zunächst vermutet von der Enthüllungsplattform Wikileaks.

Das Dokument verbreite sich als erstes über amerikanische Rechte. Unter anderem einen gewissen Jack Posobiec, der mehr als 100.000 Follower auf Twitter hat. Posobiec, ein Journalist und Mitglied der nationalistischen slawischen Bewegung SlavRight, arbeitete während des Wahlkampfs auch für Donald Trump, wie das amerikanische Digital Forensic Research Lab berichtet (DFRLab).

Posobiecs Tweets wurden laut Digital Forensic Research Lab in den ersten dreieinhalb Stunden 47.000 Mal retweetet. Hashtag: MacronLeaks.

"Die wichtigsten 25 Tweets mit dem Hashtag #MacronLeaks wurden auf Englisch geschrieben“, sagte Ben Nimmo vom DFRLab am der "New York Times". Dann hätten Twitter-Bots geholfen, die Leaks weiter zu verbreiten, vermutet Nimmo.

These media reports that I am alt-right are fake news as everyone who's anyone knows I am a banner member of #SlavRight

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 6 May 2017