Tweet des Tages

"Erste Geburtstagsparty von Boomer Robert Phelps!!! Was für ein toller Kuchen!!!"

Michael Phelps (31, "No Limits: The Will to Succeed") hatte kürzlich Grund zum Feiern: Sein Sohn wurde ein Jahr alt! Von der Party postete der Schwimmer auf Instagram ein Foto und das Motto ist darauf klar erkennbar: Wie es sich für das Kind eines Mannes gehört, dessen Element Wasser ist, gab es eine Unterwasser-Themen-Fete: mit Kuchen in Form eines Hais, vielen blauen Luftballons und gebastelten Krabben als Deko.

