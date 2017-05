Sophia Thomalla verkündet die Lottozahlen – unten ohne

Sophia Thomalla hat für das Online-Portal "Lottohelden TV“ mal wieder die Lottozahlen vorgelesen. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches.

Seit einiger Zeit versucht sie, den Zuschauern die Zahlen, meist mit umwerfenden Outfits, schmackhaft zu machen. Das dürfte ihr bei ihrem aktuellsten Clip wohl am ehesten gelungen sein.

Sie trägt lediglich einen Blazer - mehr auch nicht

Denn passend zum "Ohne-Hosen-Tag“ hat sie die Zahlen "unten ohne“ vorgelesen und die Hose einfach mal weggelassen. Die Moderatorin steht lediglich mit einem Blazer bekleidet im Studio und verkündet die Gewinnzahlen.

Am internationalen "Ohne-Hosen-Tag", der jährlich am ersten Freitag im Mai stattfindet, lassen sich eine Reihe von Menschen ohne Hose in der Öffentlichkeit blicken.

Sie trug das Outfit bereits bei der Echo-Verleihung

Aufmerksamen Beobachtern ist das Outfit von Sophia Thomalla nicht unbekannt. Die 27-Jährige trug bei der Echo-Verleihung im April auf dem roten Teppich bereits die gleiche Jacke - ebenfalls ohne Hose. Schon damals fiel sie mit dem knappen Outfit auf und zog mal wieder sämtliche Blicke auf sich.

Den Auftritt in ihrem knappen Auftritt seht ihr oben im Video.

(mm)