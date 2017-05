Sharon Osbourne ist frisch verliebt in den reumütigen Ozzy

Dieses Liebescomeback gönnt den beiden wohl jeder: Obwohl Ozzy Osbourne (68, "The Essential Ozzy Osbourne") seine Frau Sharon (64) nach 33 gemeinsamen Ehejahren mit seiner Hairstylistin betrogen hat, ist das Kult-Chaospärchen inzwischen wieder so verliebt wie eh und je. Warum sich die Betrogene wieder auf eine Beziehung mit dem Altrocker eingelassen hat, das hat Sharon nun in einem TV-Interview verraten.

Dass die "35 Jahre mit jemandem eine verflucht lange Zeit" sind, wie die 64-Jährige im Interview zugab, habe dabei aber offenbar nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Vielmehr habe Ozzy ihr Herz erneut erobern können, weil er sich nach dem Seitensprung ungemein reumütig gezeigt habe. "Er hat so sehr versucht, ein besserer Mensch zu sein", so Sharon. "Es war wie eine neuentdeckte Liebe und ich respektierte ihn dafür, es so sehr zu wollen."

