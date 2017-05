Salma Hayek beweist: George Clooney hat sich kaum verändert

Salma Hayek (50) gratuliert George Clooney zum 56. Geburtstag: mit einem Bild aus vergangenen Tagen. "Happy Birthday George! Feliz Cumpleaños Jorge!", schrieb sie auf Instagram zu dem Foto, auf dem sie mit Clooney und Will Smith (48) zu sehen ist. Das berühmte Trio trägt auf dem Schnappschuss passende weiße Oberteile. Hayek und Clooney standen 1996 zusammen für "From Dusk Till Dawn" vor der Kamera, in "Wild Wild West" war die Schauspielerin 1999 mit Smith zu sehen. Das Bild der drei Stars zusammen könnte wenige Jahre danach entstanden sein.

Cindy Crawford (51), die mit Clooney gut befreundet ist, sendete ebenfalls via Social Media Geburtstagsgrüße: "Happy Birthday an einen der nobelsten Typen, den wir kennen", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie mit Clooney und Ehemann Rande Gerber (55) um die Wette strahlt.

Happy birthday to one of the classiest guys we know! Ein Beitrag geteilt von Cindy Crawford (@cindycrawford) am 6. Mai 2017 um 9:01 Uhr

Gerber selbst ließ sich einen kleinen Spaß nicht nehmen - er postete einen modelnden Clooney, der einen Pullover mit dem Namen der gemeinsamen Tequila-Firma trägt: "Das Ding mit dem Modeln mag nicht funktioniert haben, das mit Casamigos auf alle Fälle. Happy Birthday George!", fügte er an.