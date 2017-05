Promi-Bild des Tages

Elizabeth Hurley (51, "The Royals") befindet sich aktuell wegen Dreharbeiten zu ihrem neuen Film in Südafrika. Auf Instagram nimmt die "Queen Helena"-Darstellerin ihre Fans mit und zeigt ihnen, was sie dort alles erlebt. Beispielsweise saß sie schon auf einem Elefanten oder ging ein bisschen in den Bergen wandern. Jetzt konnte sie sogar ein Zebra streicheln!

Sie postete natürlich den Schnappschuss und schreibt dazu: "Neuer Freund." Die Schauspielerin strahlt auf dem Foto und sieht sehr glücklich aus.

Alle Filme mit Elizabeth Hurley gibt es hier