Meghan Markle: Der erste öffentliche Auftritt mit Prinz Harry

Bei einem Polo-Turnier in Ascot wurde Prinz Harry (32) von Freunden und Stars angefeuert - und seiner Freundin Meghan Markle (35, "Suits")! Das Paar präsentierte sich damit zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch wenn das Spielfeld sie trennte... Die US-Schauspielerin trug laut "People" ein hochgeschlossenes, ärmelloses blaues Kleid von Antonia Berardi mit asymmetrischem Schnitt. Über ihre Schultern hatte sie einen weißen Aritzia-Blazer gelegt. Meghan Markle war übrigens nicht der einzige Schauspiel-Star, der sich bei dem Polo-Turnier in Ascot die Ehre gab: Auch Oscargewinner Eddie Redmayne (35, "The Danish Girl") feuerte den Royal an.

Prinz Harry und Meghan Markle sollen seit zehn Monaten ein Paar sein. Seit Wochen mehren sich die Gerüchte, die Schauspielerin könnte auch zu Pippa Middletons (33) Hochzeit am 20. Mai erscheinen. Obwohl zu dem großen Tag von Herzogin Kates (35) Schwester angeblich nur Paare eingeladen wurden, die verlobt oder verheiratet sind. Vielleicht wagen Harry und Markle also auch bald den nächsten Schritt...

Wenn Sie Meghan Markle als Schauspielerin erleben wollen, schauen Sie mal hier rein