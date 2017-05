Look des Tages

Gerade fand das "'Orange Is The New Black' For Your Consideration Event" statt - kein Wunder also, dass dort auch Laverne Cox (32) war. Die "Sophia Burset"-Darstellerin trug ein knielanges, schwarz-rot gemustertes Kleid. Das Dress von Jonathan Simkhai war zwar hoch geschnitten, aber durch den netzartigen Stoff auf Höhe ihres Dekolletés dennoch sexy. Dazu stylte die Schauspielerin eine lässige, schwarze Lederjacke der Marke Dawn Levy, die sie von ihren Schultern herunter rutschen ließ.

Außerdem kombinierte sie goldene Kenneth-Cole-Riemchensandaletten, die ihre rot lackierten Nägel zum Vorschein brachten. Auf Schmuck verzichtete sie fast komplett, sie trug nur dezente Ohrringe von Joan Hornig. Diese wurden allerdings zum Großteil von ihren lockigen, offenen Haaren bedeckt. Beim Make-up legte Laverne Cox den Fokus auf ihre Augen: Eyeliner, Kajal und viel Mascara sorgten für den perfekten Wimpernaufschlag. Etwas Lipgloss rundete den coolen Look ab.

