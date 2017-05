Gwyneth Paltrow: Bauchfrei auf dem roten Teppich

Gwyneth Paltrow (44, "It's All Easy") hat sich vom Hollywood-Star zum Lifestyle-Guru gewandelt - die Glamour-Auftritte auf den roten Teppichen sind geblieben. Gerade noch bezauberte sie auf der New Yorker Met Gala, jetzt ließ sie sich auf der "UCLA Children's Hospital"-Gala in Los Angeles sehen.

Dort trat Paltrow in einem weißen Ensemble auf, bestehend aus einem kurzen ärmellosen Top, das einen Blick auf ihren flachen Bauch zuließ, und dem dazu passenden Rock. Der reichte Paltrow bis über die Knie, ein Schlitz sorgte für einen sexy Touch. Dazu kombinierte sie schwarze, offene Stilettos. Bei Make-up und Schmuck hielt sie sich zurück, die blonden Haare fielen der Schauspielerin aus dem Mittelscheitel auf die Schultern.

Vor wenigen Tagen glänzte Paltrow auch auf der Met Gala. Vor vier Jahren hatte sie noch erklärt, dass ihr die Veranstaltung keinen Spaß mache. Jetzt ruderte sie zurück und ließ sich schließlich in einer pink-glitzernden Robe von Calvin Klein auf der großen Promi-Party blicken.