Die Präsidentschaftswahl in Frankreich im Live-Blog - Vorplatz des Louvre aus Sicherheitsgründen gesperrt

French police secure the site near the Louvre Pyramid in Paris, France, February 3, 2017 after a French soldier shot and wounded a man armed with a machete and carrying two bags on his back as he tried to enter the Paris Louvre museum. REUTERS/Christian Hartmann | Christian Hartmann / Reuters

In der Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich trifft die Rechtspopulistin Marine Le Pen auf den pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron

Die Wahlbeteiligung ist ähnlich hoch wie im ersten Durchgang

Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20.00 Uhr, dann werden auch erste Hochrechnungen erwartet

Alle aktuellen Entwicklungen zur Präsidentschaftswahl im Live-Blog der HuffPost

13:28 Uhr: Vorplatz des Louvre gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wurde der Vorplatz des Louvre gesperrt. Wie "Focus Online" berichtet, handelt es sich dabei lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Nur der Teil des Platzes, der heute Abend für die Presse reserviert ist, ist von der Sperrung betroffen. Touristen können weiterhin auf den Vorplatz.

12:28 Uhr: Wahlbeteiligung ähnlich wie im ersten Durchgang vor zwei Wochen

In der Stichwahl der französischen Präsidentenwahl stehen sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der pro-europäische Mitte-Links-Kandidat Emmanuel Macron gegenüber. Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister hatte in letzten Umfragen einen deutlichen Vorsprung vor seiner rechtspopulistischen Stichwahlgegnerin Le Pen.

In den ersten Stunden haben ähnlich viele Menschen abgestimmt wie im ersten Durchgang vor zwei Wochen. Bei regnerischem Wetter in großen Teilen des Landes lag die Beteiligung bis zum Mittag nach Angaben des Innenministeriums bei 28,2 Prozent der Wähler. Das ist fast genau so viel wie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen, als im gleichen Zeitraum knapp 28,5 Prozent der Wähler ins Wahllokal gegangen waren.

Am Ende lag die Wahlbeteiligung damals bei 77,8 Prozent. Allerdings war die Beteiligung damit im Vergleich zu früheren Stichwahlen eher verhalten. 2007 gaben in der zweiten Runde bis mittags schon 34,1 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, 2012 waren es 30,7 Prozent.

Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20.00 Uhr, dann werden auch erste Hochrechnungen erwartet.

➨ Mehr zum Thema: HuffPost-Umfrage: Franzosen finden Macron glaubwürdiger als Le Pen

Wahlbeteiligung in Frankreich am Mittag in etwa wie beim 1. Wahlgang. Gutes Zeichen für Demokratie. #fwa17 #Frankreichwahl @tagesschau — Marcel Wagner (@MarcelWagnerARD) 7 May 2017

Die französischen Überseegebiete, die teils schon am Samstag votiert hatten, sind bei dem Zwischenstand vom Sonntag nicht eingerechnet. Sie machen aber nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtwählerschaft aus.

11:09 Uhr: Marine Le Pen hat im nordfranzösischen Hénin-Beaumont ihre Stimme abgegeben

Die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen gab ihre Stimme am Sonntagvormittag im nordfranzösischen Hénin-Beaumont ab, einer Hochburg ihrer Partei Front National (FN).

In der Stadt hatte Le Pen im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten, landesweit waren es nur 21,3 Prozent. Später sollte Le Pen sich nach Paris begeben.

Den Wahlabend verbringt sie in einem Veranstaltungsort im Bois de Vincennes, einem der beiden Pariser Stadtwälder.

Die Vorsitzende des Front National will im Fall eines Wahlsiegs eine Volksabstimmung über den Verbleib Frankreichs in der EU organisieren und den Euro als gängiges Zahlungsmittel abschaffen. Dass sie nächste Staatschefin werden könnte, ist deswegen für viele Menschen in anderen EU-Staaten eine Horrorvorstellung.

10:59 Uhr: Emmanuel Macron hat in Le Touquet gewählt

Le Pen tritt in der Stichwahl gegen den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron an, der den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen hatte und in letzten Umfragen für das Finale deutlich vorne lag. Auch er hat seine Stimme abgegeben.

Macron und seine Frau Brigitte wählten am Sonntagvormittag in ihrem Wahlkreis im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal.

Der frühere Wirtschaftsminister und Investmentbanker Macron gilt hingegen als Hoffnungsträger der Pro-Europäer. Er will die französische Wirtschaft mit Reformen wettbewerbsfähiger machen, damit sich sein Land in der Globalisierung besser behaupten kann. Zudem strebt er eine enge Partnerschaft mit Deutschland an.

Macron war von 2014 bis 2016 Wirtschaftsminister unter dem amtierenden sozialistischen Staatschefs François Hollande, der nicht wieder antritt. Er wäre mit 39 Jahren der jüngste französische Präsident aller Zeiten und tritt unabhängig von den etablierten Parteien an.

➨ Mehr zum Thema: Deutsche Politiker rechnen nach Macron-Hack mit ähnlichen Attacken im Bundestagswahlkampf

Für Frankreich beginnt mit der Wahl in jedem Fall eine neue politische Ära. Denn die Bewerber der traditionellen Regierungsparteien - Konservative und Sozialisten - waren schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen ausgeschieden. Die gemäßigten Kräfte der französischen Politik stellten sich anschließend hinter Macron, um eine mögliche Präsidentschaft Le Pens zu verhindern. Allerdings lehnen viele linke Wähler Macrons wirtschaftsfreundliche Linie ab.

Das Wahlwochenende wurde von der Veröffentlichung zahlreicher interner Dokumente aus dem Wahlkampf-Team Macrons überschattet. Seine Bewegung "En Marche!" erklärte, die Daten seien bei einer "massiven und koordinierten" Hacker-Attacke vor einigen Wochen gestohlen worden.

Die erbeuteten Dokumente seien alle legal und zeigten die normale Funktionsweise eines Wahlkampfs - es würden aber auch gefälschte Dokumente verbreitet. Wer hinter dem Cyberangriff steckt, blieb zunächst unklar. "En Marche!" erhob den Vorwurf, Ziel des Hacker-Angriffs sei eine Destabilisierung der Demokratie.

➨ Mehr zum Thema: USA oder Russland - Wer hat die Dokumente von Präsidentschaftskandidat Macron geleakt?

Der offizielle Wahlkampf war in der Nacht zum Samstag zu Ende gegangen, am Wochenende gab es keine Kundgebungen mehr. Fernseh- und Radiointerviews mit den Kandidaten waren verboten, auch neue Umfrageergebnisse durften nicht mehr veröffentlicht werden.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Terrorgefahr waren landesweit mehr als 50 000 Polizisten im Einsatz. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Erst Mitte April wurde bei einer Attacke auf dem Pariser Boulevard Champs-Élysées ein Polizist getötet.

10:37 Uhr: Norbert Hofer wünscht Le Pen viel Glück

Rechtspopulisten in ganz Europa wünschen Le Pen viel Glück. Darunter auch Norbert Hofer. Auf Twitter schrieb der ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat der Freiheitlichen Partei Österreichs: “Ein gutes Ergebnis könnte ein Weckruf für Europa sein. Ich wünsche Marine Le Pen alles Gute!”.

A good result could be a wake-up call for Europe. I wish Marine Le Pen all the best for tomorrow! #MLP_officiel #Frankreichwahl pic.twitter.com/F3k95wDh9Y — Norbert Hofer (@norbertghofer) 6 May 2017

Mit Material von dpa