DTM im Live-Stream: 2. Hockenheim-Rennen online sehen, so geht's

Das zweite DTM-Rennen auf dem Hockenheimring steht am Sonntag an - auch im Live-Stream

Das Video zeigt, wie Zuschauer den ARD-Live-Stream finden

DTM im Live-Stream: Auf dem Hockenheimring ist am Samstag die neue DTM-Saison gestartet. Das zweite Rennen steht direkt tags darauf an. Am Sonntag um 15.15 Uhr starten die DTM-Piloten in die 4,5 Kilometer lange Strecke.

BMW, Audi und Mercedes kämpfen dann um den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Weiter geht es dann am 19. Mai auf dem Lausitzring im brandenburgischen Schipkau.

So wichtig ist das Qualifying

Wichtige Punkte gibt es aber nicht nur bei den Rennen selbst zu gewinnen. Denn die DTM hat kurzfristig auch ihr Punktesystem geändert. Künftig werden Zähler für die Gesamtwertung auch schon in der Qualifikation vergeben.

Für die Pole Position gibt es drei Punkte, für Platz zwei werden zwei Zähler vergeben, der Dritte erhält noch einen Punkt.

Das bedeutet, am Sonntag sichern sich die Fahrer im Qualifying ab 12.20 Uhr nicht nur eine gute Ausgangsposition für das Rennen, sondern auch Punkte.

→ Die Rennergebnisse der DTM

DTM im Live-Stream sehen, so geht's

Die ARD überträgt den DTM-Start am ersten Mai-Wochenende: Der Spartensender One zeigt das Qualifying am Sonntag ab 12.15 Uhr- auch im kostenlosen Live-Stream des Senders.

► Zum One-Live-Stream

Das Erste überträgt dann das Rennen am Sonntag ab 15 Uhr - und zwar ebenfalls kostenlos im Internet:

► Zum Live-Stream von Das Erste

Auch auf HuffPost: