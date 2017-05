Alphonso Williams ist Deutschlands neuer Superstar. Der diesjährige Gewinner der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" gewann das große Finale, nachdem er seine Konkurrenten mit der Cover-Ballade "What Becomes Of A Broken Hearted“ an die Wand gesungen hatte.

Der Pop-Poet Alexander Jahnke, Balladen-Queen Duygu Gönel und "Schlagerprinzessin“ Maria Voskania waren gegen Alphonso chancenlos. Letztere konnte sogar auf Schützenhilfe von Helene Fischer bauen, für die sie seit Jahren als Background-Sängerin arbeitet.

Als Einziger sang er einen Cover-Song

Und das, obwohl Alphonso als Einziger statt eines eigenen Songs ein Cover-Stück vortrug. "What Becomes Of A Broken Hearted“ ist nämlich ein Motown-Klassiker aus den 60er Jahren. Ungewöhnlich für einen Siegersong, denn normalerweise singen die Finalisten am Ende der Show ihre Eigenkompositionen.



Die Finalisten der diesjährigen Staffel von DSDS. Credit: RTL

Kurz vor Mitternacht kürte Moderator Oliver Geissen den Zwei-Meter-Mann zum Gewinner. Dem stand erstmal vor lauter Fassungslosigkeit der Mund weit offen. Die anderen drei Kandidatinnen fielen ihm im Glitterregen und Blitzgewitter stürmisch um den Hals.

Die Fans werfen RTL vor, dass der Sieg Alphonsos konstruiert sei

Dass der Finalist mit dem Blitzgebiss einen Motown Klassiker aus den 60er Jahren coverte, anstatt einen eigenen Song zu singen, finden viele DSDS-Fans unfair. Manche vermuten sogar eine Verschwörung hinter Alphonsos Sieg.

Die Bedingungen seien für die anderen Teilnehmer unfair gewesen, es hätte auch ihnen erlaubt sein sollen, einen Cover-Song zu singen. Die Fans werfen RTL nun vor, dass der Sieg Alphonsos konstruiert sei.

Für den Ältesten der diesjährigen Staffel war der Sieg das Ende einer Gefühlsachterbahn. Der gebürtige Amerikaner sollte nämlich nach dem Recall in Dubai bei den Live-Shows gar nicht mehr dabei sein. Vertragsschwierigkeiten.

Doch nach massiven Protesten der Fans kehrte Alphonso zurück - und gewann. "Danke, danke, danke. Das hab ich mir so gewünscht“, sagte er nach der Show überglücklich ins Mikrofon. Jetzt bekommt er 500.000 Euro Siegergeld und einen Plattenvertrag.

Die Reaktionen der Fans seht ihr im Video oben.

(ks)