Nach Song-Flop: Jetzt meldet sich Youtube-Star Bibi erstmals zu Wort

Ob es an Bibi Heinickes Stimme, oder am billig produzierten Green-Screen-Video gelegen haben mag, dass ihr neuer Song einen regelrechten Shitstorm ausgelöst hat, weiß man nicht. Was man allerdings weiß ist, dass sich die 24-Jährige mit ihrem Debüt “How it is (wap bap…)” endlich ihren großen Traum von einer Musikkarriere erfüllt hat. Und das, obwohl ihre Fans ziemlich enttäuscht sind.

Bisher hat die Youtuberin zu den Äußerungen im Netz geschwiegen, doch damit ist jetzt Schluss. In ihrem neusten Youtube-Video spricht sie endlich über ihren ersten Song, die krassen Zuschauerzahlen und die fiesen Kommentare.

"Nur weil mir der Song gefällt, heißt es nicht, dass jedem anderen der Song auch gefallen muss. Und hey, jeder kann das Video bewerten oder den Song bewerten, wie er möchte“, sagt Bibi selbstbewusst in die Kamera.

Flop-Rekord hin- oder her: Mit ihrem Song hat Bibi es zumindest geschafft, nun in aller Munde zu sein. Und das ist schließlich auch eine respektable Leistung.