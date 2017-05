Deutsche Politiker kritisieren Xavier Naidoo für dessen Song "Marionetten"

Für den CDU-Politiker Wolfgang Bosbach spielt der Sänger direkt den Extremisten in die Hände

CDU-Bundesvorstand Elisabeth Motschmann sagt, Naidoo habe keine Ahnung vom Politiker-Leben

Immer mehr deutsche Politiker kritisieren den umstrittenen Sänger Xavier Naidoo. Wolfgang Bosbach, Bundestagsabgeordneter der CDU, wirft diesem vor, er provoziere mit Kalkül:

"Dieser Text hat mit einer sachlichen und begründeten Kritik an Politikern und deren parlamentarischer Arbeit überhaupt nichts zu tun. Er ist vielmehr eine Steilvorlage für Demokratieverächter und Extremisten aller Art. Und genau das dürfte auch die Absicht des Künstlers sein, denn mit Provokationen verschafft man sich hohe Aufmerksamkeit und nicht zuletzt fette Einnahmen“, sagte Bosbach der Zeitung "Bild".

Auch CDU-Bundesvorstand Elisabeth Motschmann greift den Sänger in der "Bild" an: "Xavier Naidoos Songtext ist übelst polemisch und unterirdisch verallgemeinernd. Naidoo hat nicht den Hauch einer Ahnung, was es bedeutet, Parlamentarier zu sein und sich alle vier Jahre einer Wahl zu stellen.“

"Das ist bitter und traurig"

Für Paul Ziemiak, Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands, ist klar: Xavier Naidoo schürt Hass gegen alle Politiker. "Das ist bitter und traurig. Aber anders als er Deutschland beschreibt, leben wir in einem freien Land. Wir werden auch solche Kunst ertragen", sagte Ziemiak.

Stein des Anstoßes ist das vor kurzem veröffentlichte Stück "Marionetten." Naidoo knöpft sich die deutschen Politiker vor und singt: "Wie lange wollt Ihr noch Marionetten sein? Seht Ihr nicht, Ihr seid nur Steigbügelhalter.“

An die Politiker gewandt, ruft er in "Marionetten" gar zu Gewalt auf: "Als Volks-in-die-Fresse-Vertreter stoßt Ihr an Eure Grenzen“ und „Wenn ich so einen in die Finger krieg', dann reiß' ich ihn in Fetzen. Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragrafen und Gesetzen.“

Zuvor hatte bereits der Satiriker Jahn Böhmermann den Sänger mit schlagkräftigem Humor attackiert: