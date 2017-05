Von wegen aufgespritzte Lippen! Beyoncé wehrt sich gegen Vorwürfe

Sängerin Beyoncé (35, "Lemonade") wehrt sich mit aller Kraft geben den Vorwurf, sich während der Zwillingsschwangerschaft ihre Lippen aufgespritzt zu haben. Ihre Sprecherin Yvette Noel-Schure erklärte in einem Statement gegenüber "Gossip Cop", dass Beyoncés Schwangerschaft der Grund für ihre geschwollenen Lippen sei. Dabei richtete sie sich vor allem gegen das Klatsch-Portal "Media Take Out", das aufgrund aktueller Instagram-Fotos der Sängerin über eine Lippen-Vergrößerung spekuliert hatte. Weitere Beweise für die Geschichte hatte das Portal nicht.

Hier können Sie Beyoncés Album "Lemonade" bestellen

In ihrem Statement hielt sich Noel-Schure nicht zurück und wandte sich direkt an die Verfasser des betreffenden Artikels: "Was wissen Sie von den Auswirkungen einer Schwangerschaft auf den Körper einer Frau? Bitte sagen Sie es mir. Wussten Sie, dass sich neben der Gewichtszunahme auch oft der Blutfluss verändert und so mehr Flüssigkeit entsteht, die dann für Schwellungen sorgt? Wussten Sie, dass das manchmal unsere Fähigkeit zu reden, zu kauen und eine Menge anderer Dinge einschränkt?"

Doch damit hatte sie noch nicht genug gesagt. "Aber diese Opfer für unsere Gesichter, Füße und unseren ganzen Körper gehen wir ein, weil wir wunderschöne Menschen auf die Welt bringen dürfen, die eines Tages Ihren Hass und Ihre Negativität bekämpfen werden. Während Beyoncés erster Schwangerschaft blieb ich still, als Sie es in Ordnung fanden, sie wie Feiglinge zu schikanieren und sie zu beschuldigen, gar nicht schwanger zu sein. Aber dieses Mal kann ich das nicht mehr", echauffierte sich Noel-Schure weiter. "Sie sind die traurigsten Individuen, die es gibt. Eine schwangere Frau anzugreifen, ist gleichbedeutend damit, ein kaltes und verabscheuungswürdiges Herz zu haben."