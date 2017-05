Nackige Bedingung: Sylvie Meis macht den Spielern von Hannover 96 ein verführerisches Versprechen

Sylvie Meis auf der Bühne bei Let's Dance, (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) | Andreas Rentz via Getty Images

Warum gerade Hannover 96 der neue “Lieblingsclub” von Let’s Dance-Moderatorin Sylvie Meis ist, weiß keiner so genau. Umso gruseliger ist allerdings die Vorstellung, dass in der Kabine des Zweitligiste ein lebensgroßer Pappaufsteller der Moderatorin steht.

Zur Motivation stellten die Profi-Fußballer in der Englischen Woche im vergangenen April die Papp-Sylvie auf, um ihr bei jedem Punktgewinn ein Kleidungsstück auszuziehen.

Angeblich soll sich unter den Klamotten ein Foto von Sylvie Meis in Spitzenunterwäsche und Strapsen verbergen.

Sylvie Meis stellt eine nackige Bedingung

Als die Ex-Frau von Fußballstar Rafael van der Vaart von dieser Aktion erfuhr, sagte sie der “Bild”-Zeitung: Wenn die Jungs den Aufstieg packen, dann stehe ich in echt in der Kabine”.

Nun hat die 39-Jährige in der RTL-Show "Let’s Dance" eine weitere Bedingung an die Spieler von Hannover 96 gestellt - und die hat es in sich.

Sie würde nur in der Kabine erscheinen, “wenn die Jungs dann nackig sind”. Das berichtete die “Bild”-Zeitung.

Am 32. Spieltag stehen die Niedersachsen auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga, punktgleich mit Stuttgart und knapp vor dem Dritten Eintracht Braunschweig. Der Kampf um den Aufstieg ist also noch nicht entschieden.

Ob die Fußballspieler von Hannover 96 für einen Besuch des Models wirklich blank ziehen würden, bleibt allerdings fraglich.



(ks)