Paris Jackson: Mega-Deal mit Calvin Klein

Paris Jackson, die 19-jährige Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (1958-2009), wird das neue Gesicht des US-Modelabels Calvin Klein. Das allein wäre schon ein großer Erfolg für jedes angehende Model. Darüber hinaus soll aber auch die Gage für die extravagante junge Frau gigantisch sein.

Laut "New York Post" ist von einer siebenstelligen Summe für ihre erste große Kampagne mit vielen Red-Carpet-Auftritten die Rede. Bei der Met Gala am Montag in New York debütierte sie dann auch schon auf Einladung von Calvin Klein in einem eleganten Look auf dem roten Teppich: Das einfache schwarze Cut-out-Kleid war von Calvin Klein by Appointment.

Und auch sonst läuft es für Paris Jackson beruflich richtig gut: Das neue US-It-Girl hatte diese Woche ein Cover-Shooting für die "Vogue Australia". Außerdem wurde erst unlängst bekannt, dass sie für einen Film von Charlize Theron für die Amazon Studios gecastet worden ist - ihre Kollegen: Amanda Seyfried, Joel Edgerton und Thandie Newton.